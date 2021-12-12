Ломаченку доведеться летіти в Австралію

На бій Ломаченко – Камбосос натякнув президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Варкарсель.

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Він у своєму твіттері запропонував провести бій між абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Камбососом та Ломаченком в Австралії.

Чи можете уявити собі бій Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа перед 75 тисячами австралійців?,
– написав Варкарсель.

Ломаченко – Камбосос: що відомо про потенційний бій