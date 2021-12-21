Гвоздик: Білгород-Дністровський – це не Україна?

Гвоздик став на захист Ломаченка, заявивши, що Василь може виходити у ринг з чим йому хочеться.

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"Жванецький добре сказав: "Патріотизм – це чітке, усвідомлене розуміння, чому ми повинні жити гірше за інших". Я взагалі не розумію. Це його бажання з чим хоче, з тим і вийшов.

Портрет своєї дівчини чи дружини якби виніс. Яка різниця, із чим він вийшов. А Білгород-Дністровський – це не Україна? Ну, захотілося йому так вийти. Я у цьому плані хейтерів не підтримую", – сказав боксер.

На думку Олександра, це особиста справа Ломаченка й рішення боксера не означає, що Василь не підтримує Україну.

У Кличка та Ломаченка не склалось

Рішення Ломаченка емоційно розкритикував Володимир Кличко. За словами Гвоздика, у Ломаченка та Кличка начебто не склалися відносини.

Людина проробила роботу і винесла прапор міста, ну захотілося йому так. Він, що комусь щось винен? Те, що Володимир Кличко пише. У них, як я розумію, відносини не дуже складаються. Вася, як я розумію, не великий фанат мистецтва Володимира Кличка, тому, можливо, Володимир таким чином зробив якийсь крок у відповідь,

– сказав Гвоздик.

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Боксер додав, що Ломаченко вийшов з прапором українського міста, а не стягом держави-агресора Росії.

"Я не знаю, хто суперпатріотичний, кого це турбує і хто там на жовто-блакитних простирадлах спить, для тих може бути. Я, щиро кажучи, цього не розумію. За ради Бога. Він же не вийшов із прапором Росії, наприклад. Це інше питання.

Для України це зараз, скажімо так, болісна тема. Він не вийшов зі свастикою, черепом та кістками. Вийшла людина із прапором свого міста, яке є частиною України. В чому проблема? Душа в нього так хоче", – резюмував Олександр.

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