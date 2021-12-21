Гвоздик: Ломаченко разберет Камбососа на запчасти
Бывший партнер Ломаченко по сборной Украины и в команде "Украинские атаманы" считает, что реванш с Лопесом больше неактуален для Василия. Причина – потеря Лопесом чемпионских поясов.
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Я думаю, что для Ломаченко потерял актуальность реванш с Лопесом. Смысл с ним боксировать? Вася всегда больше акцентировался не на Лопесе, а на поясах,
– сказал экс-чемпион мира.
По мнению Гвоздика, встреча с Камбососом – отличный поединок для Ломаченко. Однако Александр не видит интриги в этом противостоянии и уверен в победе украинца.
"Честно говоря, я думаю, что в нем интриги также для меня нет. Я считаю, что Вася его разберет на запчасти", – отметил Гвоздик.
Украинец добавил, что не считает Камбососа большой угрозой в легком весе, хотя Джордж и владеет всеми титулами.
Думаю, что долго они (титулы, – 24 канал) у него не задержатся,
– резюмировал Александр.
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Кто станет следующим соперником Ломаченко
- Ведущие боксеры легкого веса в ноябре – декабре 2021 года провели плановые поединки. Ломаченко в США деклассировал Ричарда Комми из Ганы.
- Бывший чемпион мира в трех весовых категориях не прочь встретиться с Камбососом. Австралиец заявлял, что даст шанс Ломаченко.
- На поединок Камбосос – Ломаченко в Австралии намекнул президент WBO. Сейчас Василий возглавляет рейтинг организации и может получить статус официального претендента.
- Кроме Ломаченко, сражаться за титулы с Камбососом не против Джервонта Дэвис, Девин Хейни и Денис Беринчик. При этом Боб Арум, промоутер Ломаченко хочет свести украинца в ринге с Шакуром Стивенсоном.