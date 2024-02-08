Під питання досі залишається участь у матчі Артема Довбика. Він пропустив останній матч своєї команди проти Реала Сосьєдад (0:0) через пошкодження коліна.

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У команді сподіваються на участь Довбика

Спочатку з'являлися дуже невтішні прогнози щодо термінів відновлення українця, але найгірший сценарій не справдився. Ба більше, основний форвард Жирони вже був помічений на тренуванні з командою в основній групі.

Капітан каталонського клубу Крістіан Стуані прокоментував можливість участі в поєдинку з Реалом найкращого чинного бомбардира Ла Ліги. Він сподівається, що Артем Довбик зможе зіграти проти "вершкових", адже його важливість для команди складно переоцінити.

Я не лікар і не можу сказати, чи зіграє Довбик, але впевнений, що він зробить усе можливе для цього. Сподіваюся, ми усі сподіваємося, що він вийде на поле, тому що він нам потрібен. Нам потрібні всі найсильніші гравці в цій битві. Ми розуміємо, що для нас це особливий тиждень. Дуже багато на кону в матчі з Реалом,

– заявив Стуані.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв 24 матчі за каталонський клуб у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та віддав 8 асистів.

Довідка. Поєдинок Реал – Жирона розпочнеться о 19:30. Майбутні суперники посідають перші дві сходинки в турнірній таблиці, "вершкові" випереджають гостей на 2 залікові пункти.