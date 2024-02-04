Жирона – Реал Сосьєдад 0:0

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 проходять матчі 23 туру цими вихідними. В останній зустрічі суботи головна сенсація цього сезону Жирона приймала учасника Ліги чемпіонів Реал Сосьєдад, пише 24 канал.

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Серед українців зустріч у грі взяв лише Віктор Циганков. У свою чергу Артем Довбик не потрапив до заявки через несподівану травму. Українець пошкодив меніск та вилетів як мінімум на місяць.

Його місце на полі зайняв номінальний хавбек Порту, тоді як дублер Артема Крістіан Стуані залишився у запасі. Гра проходила за ініціативою гостей, Сосьєдад більше володів ініціативою та трохи частіше пробивав по воротах.

Проте першими відзначились каталонці, але гол скасували через сумнівний офсайд у Савіо. В середині першого тайму саме бразилець навішував на Ерреру, який забивиав гол. У момент пасу на Савіо той знаходився по суті на одній лінії із захисником Реала.

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На диво, після перерви ігрова перевага Сосьєдада стала ще більш відчутною. Мічел спробував оживити гру Жирони виходами Стуані та Торре, але бажаного результату це не принесло. Що стосується Циганкова, то українець відіграв 80 хвилин.

На його рахунку один удар з-за меж карного майданчика, який парирував воротар. Зрештою ані Жирона, ані Сосьєдад так і не змогли розмочити рахунок. Каталонці залишаються другими, в одному балі від Реала. Проте у мадридців ще є матч в запасі – дербі проти Атлетіко у неділю, 4 лютого.