Тривоги за стан українського нападника розвіяли іспанські ЗМІ. Вони опублікували фото з сьогоднішнього тренування Жирони.
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Повернення Довбика
На світлині Артем Довбик тримає кулю в руках, займаючись у загальній групі. Цікаво, що офіційний акаунт Жирони в інстаграм не "світив" форварда. Можливо, каталонці хотіли тримати інформацію про повернення Довбика в таємниці.
Довбик повернувся до тренувань / twitter.com/LaLigaTV
Нагадаємо, що Довбик отримав пошкодження напередодні матчу чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада (0:0). Іспанські джерела повідомляли, що Артем травмував меніск, через що ризикував пропустити решту сезону.
Втім, тренер "жиронців" Мічел спростував чутки та повідомив, що Довбик незабаром повернеться до тренувань у загальній групі.