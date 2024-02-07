Тривоги за стан українського нападника розвіяли іспанські ЗМІ. Вони опублікували фото з сьогоднішнього тренування Жирони.

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Повернення Довбика

На світлині Артем Довбик тримає кулю в руках, займаючись у загальній групі. Цікаво, що офіційний акаунт Жирони в інстаграм не "світив" форварда. Можливо, каталонці хотіли тримати інформацію про повернення Довбика в таємниці.

Довбик повернувся до тренувань / twitter.com/LaLigaTV

Нагадаємо, що Довбик отримав пошкодження напередодні матчу чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада (0:0). Іспанські джерела повідомляли, що Артем травмував меніск, через що ризикував пропустити решту сезону.

Втім, тренер "жиронців" Мічел спростував чутки та повідомив, що Довбик незабаром повернеться до тренувань у загальній групі.

Важливо! Центральний матч 24-го туру Ла Ліги між Реалом та Жироною запланований на 10 лютого. Поєдинок пройде в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу". В турнірній таблиці команда Циганкова та Довбика відстає від "вершкових" на два пункти.