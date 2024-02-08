Под вопросом до сих пор остается участие в матче Артема Довбика. Он пропустил последний матч своей команды против Реала Сосьедад (0:0) из-за повреждения колена.

К теме Сможет ли Довбик сыграть с Реалом: в Испании рассказали детали относительно повреждения украинца

В команде надеются на участие Довбика

Сначала появлялись очень неутешительные прогнозы относительно сроков восстановления украинца, но худший сценарий не оправдался. Более того, основной форвард Жироны уже был замечен на тренировке с командой в основной группе.

Капитан каталонского клуба Кристиан Стуани прокомментировал возможность участия в поединке с Реалом лучшего действующего бомбардира Ла Лиги. Он надеется, что Артем Довбик сможет сыграть против "сливочных", ведь его важность для команды сложно переоценить.

Я не врач и не могу сказать, сыграет ли Довбик, но уверен, что он сделает все возможное для этого. Надеюсь, мы все надеемся, что он выйдет на поле, потому что он нам нужен. Нам нужны все сильнейшие игроки в этой битве. Мы понимаем, что для нас это особенная неделя. Очень многое на кону в матче с Реалом,

– заявил Стуани.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл 24 матча за каталонский клуб во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 8 ассистов.

Справка. Поединок Реал – Жирона начнется в 19:30. Будущие соперники занимают первые две строчки в турнирной таблице, "сливочные" опережают гостей на 2 зачетных пункта.