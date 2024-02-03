Головному голеадору Жирони несподівано не знайшлось місця у заявці господарів. З'явилась причина відсутності Артема Довбика. Виявилось, що за день до матчу проти Реал Сосьєдад український форвард відчув дискомфорт у м'язах, який завадив йому зіграти 3 лютого.
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Деталі травми Довбика
Якщо ця інформація була неприємною для прихильників Довбика та Жирони, то новий інсайд остаточно "добив" уболівальників "червоно-білих". Травма коліна Артема виявилась значно серйознішою – проблеми із меніском.
Якщо ці чутки підтвердять у Жироні, то Довбик ризикує більше не зіграти у поточному сезоні-2023/2024 та навіть не допомогти збірній Україні у плей-оф відбору на Євро-2024, а, можливо, й фінальну частину чемпіонату Європи у Німеччині.
Це дуже неприємні новини для Жирони, яка бореться за чемпіонство Ла Ліги. Після 22-х турів Реал повернув собі лідерство іспанської першості, випередивши клуб Довбика та Віктора Циганкова на 2 бали – 57 проти 55-ти у "червоно-білих".
До слова, Довбик є найкращим бомбардиром команди у цьому сезоні-2023/2024. У 26-ти зіграних поєдинках Артем забив 15 голів та віддав 8 асистів.