Лівий вінгер мадридського "Реала" Еден Азар щонайменше пропустить два важливих матчах проти "Шахтаря" та "Барселони". гравець продовжує відновлюватись після травми.

У гравця збірної Бельгії була травма м’язів правої ноги. Головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан вирішив поспішно не використовувати Азара у матчах, вирішив поберегти бельгійця та дав йому додатковий час аби півзахисник набрав оптимальну форму. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

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Кадрові проблеми у Мадриді

Гравець буде змушений пропустити найближчі матчі команди. Це буде "Ель-класико" проти каталонської "Барселони" у 7-му турі Ла Ліги. А також Азар не зіграє у Лізі чемпіонів проти "Шахтаря", який відбудеться 21 жовтня у Мадриді.

Наголосимо, що єврокубковий матч відбудеться без глядачів. Іспанський уряд схвалив введення режиму надзвичайного стану в столиці Іспанії Мадриді. Жорсткі обмеження в Мадриді триватимуть протягом 15 днів.

Азар перейшов в “Реал” з “Челсі” в 2019 році, підписавши 5-річний контракт з клубом. У своєму першому сезоні-2019/20 зіграв лише 22 матчі у всіх турнірах, одного разу відзначившись у воротах суперника. Не таку гру від зіркового бельгійця хочуть бачити вболівальники та тренерський штаб "вершкових". У нинішньому сезоні Еден на поле через травму ще не виходив.