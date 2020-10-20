21 жовтня мадридський "Реал" та донецький "Шахтар" зіграють у першому раунді групового етапу Ліги чемпіонів. Про все найголовніше перед поєдинком – читайте у матеріалі Спорт24.

Реал – Шахтар: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Мадрид, Іспанія, "Альфредо ді Стефано";

Коли: 21 жовтня, о 19:55;

Арбітр: Урош Стойковіч (Сербія);

Де дивитися: телеканал "Футбол 2".

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Очні зустрічі

Команди грали між собою двічі в групі ЛЧ сезону 2015-2016. В Іспанії "Реал" переміг з рахунком 4:0, а в Україні "Шахтар" програв повторно – 3:4.

На цей раз чемпіон України проведе поєдинок з "Реалом" на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" – резервній арені мадридського клубу. Це буде перша гра для обох команд у групі B.

Знекровлений "Шахтар"

На донецьку команду не так давно обрушилося коронавірусне цунамі, в результаті чого у коуча було всього 6 чоловік з першої команди на тренуванні. За 2 дні до матчу настрій у таборі "Шахтаря" помітно покращився, тому як всі тести на COVID-19 дали негативний результат.

Втім, "Шахтар" полетів у Іспанію не у бойовому складі. Наставник "гірників" Луїс Каштру не зможе розраховувати на низку гравців основного складу.

Хто не полетів з командою

Сергій Кривцов

Тарас Степаненко

Сергій Болбат

Віктор Коваленко

Микола Матвієнко

Тайсон

Алан Патрік

Жуніор Мораес

Євген Коноплянка

Керманичу "Шахтаря" довелось довго роздумувати, ким можна замінити ключових гравців. У розпорядженні Каштру лише 2 молоді форварди – Богдан В'юнник та Данило Гончарук. З командою також полетіли ще декілька гравців молодіжного складу – Георгій Судаков та Денис Шостак.

Початок сезону для "Реала"

"Реал" продовжує показувати свою гру зразка літа 2020 року. Мадридці роблять основний акцент на надійну гру в обороні, тому рідко пропускають. Але якщо з цим ігровим компонентом у команди Зізу в цілому все непогано, то ось гра в атаці у "Королівського клубу" кульгає.

"Реал" все ще не відійшов від розставання з Роналду, у клубу як і раніше немає в лінії атаки людини, здатної відзначитися 40 м'ячами за сезон. Як підсумок, навіть в матчі проти "Кадіса", який ще вчора виступав у Сегунді, у "Реала" не знайшлося кому забити. Звідси болюча поразка 0:1, до речі кажучи, перша на стадіоні "Альфредо ді Стефано".

Цікава статистика

"Реал" вдома виграв вісім з дев'яти попередніх офіційних матчів.

У рамках Ліги чемпіонів "вершкові" перемогли вдома лише раз за останні шість поєдинків.

Ставка "тотал більше 2,5" зіграла у всіх 12 останніх домашніх матчах "Реала" в ЛЧ.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів виграв тільки один з семи попередніх поєдинків.

Безпрограшна серія "гірників" на виїзді в ЛЧ досягла чотирьох зустрічей.

Ставка "тотал більше 2,5" зіграла в п'яти з шести минулих гостьових матчів "Шахтаря" в ЛЧ.

Прогноз букмекерів

На думку букмекера Marathonbet, у команди Луїша Каштру буде мало шансів поборотися за перемогу, коефіцієнт на яку становить 11,5. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 6,4, а на те, що три очки візьме "Реал" – 1,28.

Перемога або нічия іспанців оцінюється коефіцієнтом 1,06, а на те, що "Шахтар" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 4,15.