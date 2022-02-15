Поєдинок у Парижі закінчився перемогою господарів, повідомляє 24 канал. Попри тотальне домінування футболісти ПСЖ змогли втілити свою перевагу тільки наприкінці гри.

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ПСЖ – Реал 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

Незабитий пенальті: Мессі, 62 (ПСЖ)

У першому таймі гості "закрилися", використовуючи низьку лінію оборони. Реал повністю віддав ініціативу ПСЖ і не створив жодного гострого моменту.

На старті гри на фланзі "намалювалася" дуель між Мбаппе й Карвахалем. Саме з лівого флангу нападу господарі створили декілька моментів, але не змогли їх реалізувати.

План Карло Анчелотті по захисту в першому таймі працював: "вершковим" вдалося зупинити Мбаппе та Мессі. Та водночас гості серйозно пожертвували атакою.

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Команда Маурісіо Почеттіно помітно "додала" на старті другого тайму і почала створювати момент за моментом. Цього разу Реал відбивався вже панічно.

Оборона "вершкових" тріснула на 61-й хвилині, коли Мбаппе в чергове обіграв Карвахаля і той збив нападника ПСЖ у штрафному – пенальті. Та Куртуа врятував ПСЖ, відбивши не надто вдалий удар від Мессі.

Дивіться відео пенальті



Ближче до закінчення гри Реал трішки відвів гру від своїх воріт, але не відстояв нічию. Мбаппе знову продерся лівим флангом і на останній хвилині вирвав для ПСЖ перемогу.

Важливо. Матч-відповідь між командами відбудеться 9-го березня у Мадриді.