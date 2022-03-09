Реал – ПСЖ 3:1

Голи: Бензема, 61, 76, 78 – Мбаппе, 39

Перша зустріч між цими клубами у Парижі закінчилась мінімальною перемогою ПСЖ (1:0). Єдиний гол вже у компенсований до матчу час забив Кіліан Мбаппе, пише 24 канал.

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Реал дуже активно розпочав поєдинку. Неймовірний тиск мадридці робили на футболістів ПСЖ, не дававши вийти за межі центральної лінії.

Мбаппе двічі пробивав із гострого кута, але два рази на місці був Куртуа.

М'яч відскочив до Бензема, Карім без вагань в один дотик цілив у дальню дев'ятку воріт парижан. Трішки не вистачило французу, щоб стати автором феноменального голу.

Мбаппе розривав фланг Реала

Мессі з Неймаром вкотре продемонстрували гарну взаємодію, яка ледь не привела до гола у ворота Реала. Але на простріл Лео не відгукнувся жоден гравець "Королівського клубу".

Після екватора першого тайму Мбаппе відкрив рахунок у матчі, але зробив це з офсайда. Тому нулі на табло залишились.

Бензема головою замкнув передачу від Вальверде, але м'яч пролетів зовсім поруч зі стійкою.

На 39-й хвилині Мбаппе таки забив. ПСЖ провело чудову контратаку. Реал втратив м'яч, Неймар з власної частини поля кинув м'яч на хід Кілліану, який наздогнав його та пробив у ближній кут воріт – 0:1.

Відео голу Мбаппе

"Золотий м'яч" Бенземі, будь ласка

На початку другого тайму Мбаппе забив втретє після перехоплення від Хакімі, але знову гол Кіліана не був зарахований через величезний офсайд.

Вже у наступній атаці активний Мбаппе знову опинився перед воротами Реала, але цього разу захист в останній момент заблокував удар француза.

На 61-й хвилині рахунок у матчі став рівний. Загрався голкіпер ПСЖ Доннарумма. Бензема під пресинг змусив воротаря помилитись. М'яч підхопив Вінісіус, який віддав на вільного Бензема. Карім легко зрівняв цифри на табло – 1:1.

Відео голу Бензема

Майже одразу Бензема ударом головою міг вивести Реал уперед. Але м'яч у лічених сантиметрах пролетів поруч зі стійкою.

Вінісіус змарнував 100-відсотковий момент після відскоку м'яча від ноги суперника. Жуніор впритул розстрілював володіння Доннарумми, але м'яч пролетів над поперечиною.

На 75-й хвилині Модріч красиво передачею на Бензема розрізав захист ПСЖ. Карім вивів Реал уперед – 2:1.

ПСЖ розводив м'яч у центральному колі, але одразу втратив м'яч. Родріго віддав на Вінісіуса, який переадресував м'яч на Бензема. Карім в один дотик пробив повз Доннарумму – 3:1.

Реал взяв реванш у ПСЖ та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.