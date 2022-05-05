Два неймовірні за драматизмом півфінали

Два дуже цікаві матчі побачити футбольні уболівальники – напруга, камбеки та неймовірні розв'язки. Все це подарували нам два півфінальні поєдинки, повідомляє 24 канал.

До теми "Злий чарівник" Реала Родріго вибив МанСіті за крок до фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд

4 травня Ліверпуль після 2:0 вдома був близьким до того, щоб попрощатись із Лігою чемпіонів за крок до вирішального бою за трофей. Ще у першому таймі Вільярреал зробив собі комфортну перевагу 2:0.

Однак після відпочинку на полі була одна команда – Ліверпуль. "Мерсисайдці" завдяки голам Фабінью та Діаса зрівняли цифри на табло. А крапку у півфіналі поставив один із лідерів атаки англійського клубу Мане.

У підсумку – 2:3 підопічні Клоппа змогли переламати хід поєдинку на свою користь.

Несіть вже кубок для Бензема

У другому півфіналі Реал на власному полі у Мадриді приймав Манчестер Сіті. Зійшлись клуби Андрія Луніна та Олександра Зінченка. Однак обидва розпочали поєдинок з лави запасних. Щоправда, Зінченко з'явився на футбольному полі у середині другого тайму, замінивши Вокера.

Перша зустріч між цими командами у Манчестері закінчилась вольовою перемогою Сіті з рахунком 4:3. Букмекери віддавали перевагу "містянам" й у другому півфіналі. Але Реал створив диво на футбольному полі.

Першими рахунок у матчі відкрили гості. Голом відзначився Марез. Здавалось, що "Королівському клубу" вже потрібно починати прощатись із Лігою чемпіонів. Однак на допомогу прийшов Родріго, який вийшов на заміну.

Бразилець за дві хвилини оформив дубль та перевів гру у додаткові 15-хвилинні тайми.

Вже у першому Бензема сам заробив та сам виконав пенальті. Француз легко розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт. Карім не міг піти з поля без забитого голу.

Така кінцівка поєдинку загнала підопічних Гвардіоли у глухий кут, з якого "містяни" вже не вийшли. У підсумку – 3:1, а за сумою двох матчів 6:5. Реал із Андрієм Луніним пробився у фінал Ліги чемпіонів. Олександр Зінченко закінчив свій шлях у престижному турнірі.

Цікаво! У фіналі не буде англійського дербі двох найкращих клубів АПЛ. 28 травня у столиці Франції Реал зійдеться у спекотному протистоянні проти Ліверпуля. Усі дороги ведуть у Париж!