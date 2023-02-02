Олімпійський та Паралімпійський комітет США (USOPC) брав участь у засіданнях у грудні 2022 року, на яких Міжнародний олімпійський комітет вперше окреслив ідею участі росіян на міжнародних змаганнях як "нейтральних атлетів". Свою думку МОК обґрунтував тим, що він не хоче, щоб росіян карали лише за те, звідки вони родом, але він також не хоче, щоб спортсмени, які підтримали війну, мали можливість змагатися.

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1 січня 2023 року новим очільником Олімпійського та Паралімпійського комітету США став Джин Сайкс. Він надіслав листа американським атлетам з приводу можливості участі росіян в міжнародних змаганнях.

У своєму листі Сайкс визнав, що USOPC залишається солідарним з Україною та її спортсменами. І висловив "дуже реальне занепокоєння, навіть скептицизм, щодо можливості виконання умов", за яким би росіяни могли взяти участь в змаганнях.

"Таким чином, ми заохочували МОК продовжувати досліджувати процес, який збереже існуючі санкції, гарантуючи, що тільки нейтральні спортсмени, які є чистими, можуть брати участь у змаганнях. Цей процес вимагатиме ретельного управління та додаткових зусиль, щоб завоювати довіру нашої спільноти", – написав Сайкс.

Він також написав, що вислухав думку багатьох зацікавлених в цьому американців. І спортсмени заявили про "бажання змагатися з усіма найкращими спортсменами світу – але тільки якщо це може статися у спосіб, який гарантує безпечну та чесну гру".

Свій лист Сайкс надіслав спортсменам на наступний день, як МОК озвучив своє рішення щодо Росії та росіян. Там заявили, що санкції проти Росії та Білорусі залишаються в силі. Але розглядають варіант допуску росіян та білорусів під нейтральним прапором. Їх допустять за умови не підтримки війни та дотримання антидопінгових правил.

Така позиція МОК викликала чималу критику. В Україні заявили, що не можна допускати до змагань жодного росіянина, допоки триває війна. Навіть як "нейтральних атлетів". Однак така позиція не надто сподобалася МОК і її очільнику Томасу Баху.

Натомість до ідеї цілковитого відсторонення росіян приєднуються все більше країн. Вони виступають проти того, щоб росіян допустили до Олімпіади-2024 в Парижі.