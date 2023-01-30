В Україні обурені намірами МОК шукати "хороших росіян" та дати їм можливість виступати на міжнародних турнірах, у тому числі Олімпіаді-2024 та зимових Олімпійських іграх 2026. Хоча це і прикривають там, що вони будуть виступати під "нейтральним прапором".

Детальніше Підтримують Україну, але думають про росіян: нова заява МОК щодо відсторонення Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирішив нагадати МОК, що в Росії спорт доволі тісно пов'язаний з владою, у тому числі й військовими. Як приклад він навів той факт, що на Олімпіаді-2020 в Токіо виступало чимало російських спортсменів, які офіційно перебувають у структурі російського "міністерства війни".

"Росія здобула 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 із них вибороли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Тієї армії, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує і грабує. Ось кого неосвічений МОК хоче поставити під білі прапори, дозволивши їм змагатися", – написав Дмитро Кулеба.

Як в Україні відреагували на рішення МОК щодо повернення росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він розчарований рішенням МОК щодо можливого допуску росіян до Олімпіади. Адже такі диктатури, як Росія, і використовують спорт для своєї пропаганди.

Українські спортсмени розглянуть можливість бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо МОК таки погодиться допустити туди російських спортсменів.

Та в Міжнародному олімпійському комітеті байдуже на ці звернення українців. Президент МОК Томас Бах заявив, що це "не відповідає їх цінностям". І звинуватив Україну в тому, що вона "хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх росіян".

У відповідь Зеленський запросив Баха відвідати Бахмут, щоб той на власні очі побачив вчинки росіян.

Окрім того, Зеленський надіслав листа президента Франції Еммануелю Макрону з приводу недопуску росіян на Олімпіаду-2024. Адже саме Париж прийматиме Олімпійські ігри у 2024 році.