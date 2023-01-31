Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук у недавній заяві повідомив, що цілий ряд країн готові приєднатися до коаліції, яка протистоятиме намірам МОК повернути спортсменів з РФ та РБ до змагань.

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Беленюк подякував друзям України

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк підтримав пропозицію Польщі висунути ультиматум комітету в разі допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор в Парижі.

"Дякую нашим друзям з Польщі.

Нам потрібно переконати абсолютну більшість країн долучитися до коаліції, яка буде домагатися, щоб спортсменам росії та білорусі заборонили брати участь в Олімпійських іграх 2024 року.

За словами Міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука, вже зараз його країна разом із 40 іншими країнами готова висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету (МОК)", – написав народний депутат України.

До речі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав президенту МОК, що 45 медалей на Іграх в Токіо завоювали представники армії РФ. Яким чином їхня участь в Олімпіаді в Парижі сприятиме миру – невідомо.