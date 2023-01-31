Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук у недавній заяві повідомив, що цілий ряд країн готові приєднатися до коаліції, яка протистоятиме намірам МОК повернути спортсменів з РФ та РБ до змагань.

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Беленюк подякував друзям України

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк підтримав пропозицію Польщі висунути ультиматум комітету в разі допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор в Парижі.

"Дякую нашим друзям з Польщі.

Нам потрібно переконати абсолютну більшість країн долучитися до коаліції, яка буде домагатися, щоб спортсменам росії та білорусі заборонили брати участь в Олімпійських іграх 2024 року.

За словами Міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука, вже зараз його країна разом із 40 іншими країнами готова висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету (МОК)", – написав народний депутат України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловив своє невдоволення намірам МОК допустити спортсменів з держав-терористів до міжнародних змагань. Він запросив Томаса Баха до українського міста Бахмут, щоб президент МОК на власні очі побачив злочини російської армії.

До речі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав президенту МОК, що 45 медалей на Іграх в Токіо завоювали представники армії РФ. Яким чином їхня участь в Олімпіаді в Парижі сприятиме миру – невідомо.