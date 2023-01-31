Ініціював "марафон чесності" президент України Володимир Зеленський. Так він відреагував на намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян до міжнародних змагань, у тому числі Олімпіади.

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Всі ці наміри МОК очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав "олімпійською ганьбою".

Україна розпочала "марафон чесності", щоб захистити Олімпійські ігри від пропаганди війни. Президент Зеленський наголосив, що російська агресія не сумісна з олімпійськими принципами. Російських спортсменів не можна опускати до змагань. Міжнародний олімпійський комітет хоче почепити на росіян білий прапор, але він уже заплямований кров'ю. Олімпійським богам час спуститися на землю,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Він також розповів, що Україну в цьому "марафоні чесності" вже підтримала низка країн, організацій та відомих спортсменів. Серед них прим'єр-міністерка Естонії, Національні олімпійські комітети Норвегії, Данії, Латвії, Польщі, депутати латвійського Сейму, міністр спорту Польщі, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Меган Дуамель та інші.

Відтак Дмитро Кулеба закликав і інші національні олімпійські комітети, спортсменів та країни "стати на бік чесного спорту".

"Стати на бік України, на бік справжніх олімпійських принципів. Приєднуйтесь до "марафону чесності", ми маємо захистити світовий спорт від "русского мира" з його брехнею, пропагандою, маніпуляціями та брудними грошима", – наголосив Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет заявив, що він і надалі підтримує відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Але при цьому допускає можливість участі російських спортсменів під нейтральним прапором.

В Україні таке рішення МОК викликало чимало критики, в тому числі зі сторони влади. Президент Зеленський закликав очільника МОК Томаса Баха відвідати прифронтові українські міста, щоб подивитися на "нейтральність" Росії та смерть і розруху, яку вони несуть.

У відповідь Бах ображено заявив, що "Україна хоче не лише дискваліфікації Росії, але і всіх росіян". А МОК звинувачення зі сторони українців назвав "наклепницькими".

Своє невдоволення заявами МОК висловили й інші країни, які не хочуть бачити росіян на Олімпіаді-2024.