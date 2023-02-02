Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) принимал участие в заседаниях в декабре 2022 года, где Международный олимпийский комитет впервые очертил идею участия россиян на международных соревнованиях в качестве "нейтральных атлетов". Свое мнение МОК обосновал тем, что он не хочет, чтобы россиян наказывали только за то, откуда они родом, но он также не хочет, чтобы спортсмены, поддержавшие войну, имели возможность выступать.

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1 января 2023 года новым главой Олимпийского и Паралимпийского комитета США стал Джин Сайкс. Он направил письмо американским атлетам по поводу возможности участия россиян в международных соревнованиях.

В своем письме Сайкс признал, что USOPC остается солидарным с Украиной и ее спортсменами. И выразил "очень реальную обеспокоенность, даже скептицизм, относительно возможности выполнения условий", по которому россияне могли бы принять участие в соревнованиях.

"Таким образом, мы поощряли МОК продолжать исследовать процесс, который сохранит существующие санкции, гарантируя, что только нейтральные спортсмены, которые являются чистыми, могут участвовать в соревнованиях. Этот процесс потребует тщательного управления и дополнительных усилий, чтобы завоевать доверие нашего сообщества", – написал Сайкс.

Он также написал, что выслушал мнение многих заинтересованных в этом американцев. И спортсмены заявили о "желании соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира – но только если это может произойти способом, который гарантирует безопасную и честную игру".

Свое письмо Сайкс направил спортсменам на следующий день после того, как МОК озвучил свое решение по России и россиянам. Там заявили, что санкции против России и Белоруссии остаются в силе. Но рассматривают вариант допуска россиян и белорусов под нейтральным флагом. Их допустят при условии не поддержки войны и соблюдения антидопинговых правил.

Такая позиция МОК вызвала большую критику. В Украине заявили, что нельзя допускать к соревнованиям ни одного россиянина, пока идет война. Даже как "нейтральных атлетов". Однако такая позиция не слишком понравилась МОК и ее руководителю Томасу Баху.

Зато к идее полного отстранения россиян присоединяются все больше стран. Они выступают против того, чтобы россиян допустили к Олимпиаде-2024 в Париже.