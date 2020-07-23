Румунський тренер Мірча Луческу стане одним з найвисокооплачуваніших наставників в історії "Динамо". ЗМІ назвали зарплату румуна в "Динамо".

Деталі зарплати Луческу

За інформацією "Чемпіону", зарплата Луческу в "Динамо" складатиме 1,2 мільйона євро на рік.

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Повідомляється, що в контракті Луческу прописані додаткові бонуси. У разі виходу команди до групового етапу Ліги чемпіонів, Луческу отримає додаткові 500 тисяч євро.

"Динамо" стартує з 3-го раунду кваліфікації.

Така ж сума прописана й за виграш чемпіонства у сезоні 2020/21. Якщо Луческу виконає всі поставлені завдання, то отримає 2,2 мільйона євро.

Румунське видання Ziare до офіційного оголошення "Динамо" про прихід Луческу повідомляло, що зарплата Луческу може скласти 3 мільйони євро.

Причому в "Шахтарі" зарплата Луческу була 3,5 мільйони євро на рік. У російському "Зеніті" – близько 5 мільйонів євро.

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