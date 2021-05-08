Крок до мрії

6 травня у Софії (Болгарія) стартував ліцензійний турнір, у якому взяли участь дві українські борчині Ірина Чихрадзе (до 53 кілограмів) та Алла Белінська (до 76 кілограмів). Дівчата отримали останню можливість відібратись на Олімпіаду у Токіо.

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Борчиням потрібно було дійти до фіналу турніру у Болгарії, щоб виступити на головному старті у житті кожного спортсмена.

На жаль, здобути ліцензію вдалося лише Аллі Белінській. Ірина Чихрадзе покинула змагання ще за підсумками 1/8 фіналу. А ось Белінська вийшла у фінал, де побореться за "золото" змагань проти представниці Туреччини Ясемін Адар. Відео сутички, яка принесла олімпійську ліцензію Белінській

Фінали у жіночій боротьбі розпочнуться 8 травня з 16:45-18:45. Переглянути усі сутички можна на сайті uww.org.

Хто представить Україну на Олімпіаді-2020

Оксана Лівач (50 кілограмів)

Аліна Грушина-Акобія (53 кілограми)

Ірина Коляденко (62 кілограми)

Алла Черкасова (68 кілограмів)

Алла Белінська (76 кілограмів)

Шлях Алли Белінської до ліцензії на Олімпіаду

Розпочала свій шлях на турнірі у Софії Белінська з 1/8 фіналу, перемігши литовку Камілу Гаукайте 4:0, а у наступному колі румунку Каталіну Аксенте – бронзову призерку чемпіонату Європи-2020 – 5:0.

У півфіналі на Белінську чекала борчиня із Венесуели Марія Акоста. Українка святкувала переконливу перемогу над суперницею 8:0. Завдяки цій перемозі Алла не лише вийшла у фінал, а й здобула олімпійську ліцензію. Для 25-річної борчині з України ця Олімпіада у Токіо стане першою у кар'єрі.

Додамо, що нещодавно Алла святкувала перемогу на чемпіонаті Європи у Варшаві (Польща). Українка у ваговій категорії 72 кілограми продемонструвала чудову боротьбу та вирвала "золото" у представниці Болгарії Юліанни Яневої 6:3.