Чемпіонками Європи стали відразу дві українські борчині – Ірина Коляденко (62 кілограми) та Алла Белінська (72 кілограми). На другу сходинку п'єдесталу підійнялась Тетяна Ріжко. "Бронзу" в Україну привезли Христина Демко, Аліна Грушина-Акобія та Аліна Махиня-Бережна.

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Своїми враженнями та емоціями поділилась одна з чемпіонок Ірина Коляденко. Борчиня зізналась, що лише з одним завданням їхала у Варшаву – взяти золоту медаль. Спортсменка не старається оцінювати свою форму, але "золото" на польській землі дало чітко зрозуміти, який високий рівень боротьби демонструє Ірина.

У кожної суперниці є недоліки або переваги, тому з усіма старалася боротися чітко, впевнено та розумно. Робила так для того, щоб не було жодних несподіванок. У мене не з'являлись думки про поразку. Моя голова у сутичках думала, а тіло у той момент працювало,
– сказала Коляденко.