Яскравий виступ українок

22 квітня українські борчині Христина Демко та Аліна Махиня-Бережна здобули дві "бронзи". Вже наступного дня відразу 5 українок вийшли на килим.

До теми Українські борчині Демко та Бережна завоювали дві "бронзи" на чемпіонаті Європи у Варшаві

Першою у сутичці за третє місце у ваговій категорії змагалась Марія Винник. ЇЇ суперницею була німкеня Анніка Вендл. Наша спортсменка намагалась завоювати для України третю бронзову нагороду, але цього вечора не судилось. Вендл перемогла Винник із рахунком 8-1.

Наступною на килим у вазі 57 кілограмів вийшла Аліна Грушина-Акобія. Українці довелось поборотись проти представниці Італії Франчески Інделікато. Аліна за дві хвилини поклала суперницю на туше у малому фіналі 6-0. Ця нагорода стала вже третьою для України.

Перше "золото" для України

Ірина Коляденко першою серед українських борчинь вийшла у фінал, де боролась за звання чемпіонки Європи. Її суперницею стала непоступлива спортсменка з Угорщини Маріанна Шаштін. Коляденко продемонструвала класний рівень боротьби та принесла нашій країні перше "золото" чемпіонату Європи з вільної боротьби. До цього ще жоден з українців не здобував подібну нагороду.

Після цього ще одну медаль найвищого ґатунку могла принести для нашої команди Тетяна Ріжко, яка у вазі 65 кілограмів позмагалась проти Ірина Рінгач із Молдови. На жаль, українці не вдалось стати чемпіонкою Європи.

Неймовірна Белінська

Останньою на килим серед українських борчинь вийшла Алла Белінська. Українка у ваговій категорії 72 кілограми продемонструвала чудову боротьбу та вирвала "золото" у представниці Болгарії Юліанни Яневої 6-3. Белінська – чемпіонка Європи.