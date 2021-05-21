Як українки підкорили чемпіонат Європи
Українські борці дали чудовий старт для збірної на чемпіонаті Європи U-23 – три нагороди.Дівчата підтримали цей почин земляків. Наші борчині здобули аж чотири нагороди.
Як це було Українки Демко та Чудик – чемпіонки Європи U-23 з боротьби
Чемпіонками Європи стали Христина-Зоряна Демко та Оксана Чудик. Демко у вазі до 55 кілограмів завоювала "золото". Представниця Львівщини у фіналі перемогла росіянку Олександру Скіренко – 12:1. На шляху до фіналу українка легко здобула звитяги над борчинями з Туреччини та Румунії. Христина не могла вірити успіху, Демко зі сльозами на очах від радості підійнялась з килима для оголошення переможниці сутички.
Христина-Зоряна Демко – Олександра Скіренко відеоогляд сутички
Оксана Чудик теж підтримала почин Демко та здобула "золото". У фіналі (68 кілограмів) українка здолала росіянку Вусалу Парфіановіч – 3:2.
Оксана Чудик – Вусала Пафіановіч відеоогляд фіналу
Першу медаль для жіночої команди у Скоп'є завоювала Лілія Маланчук. У ваговій категорії до 50 кілограмів українка у бронзовому фіналі була сильнішою за німкеню Лізу Ерсель – 6:0. Лілія підійнялась на третю сходинку п'єдесталу.
Лілія Маланчук – Ліза Ерсель відеоогляд
Другу "бронзу" Україні принесла Соломія Винник. Борчиня у вазі до 59 кілограмів здолала німкеню Анну Нюрнбергер – 14:4. Соломія на шляху до нагороди поступилась лише представниці Молдови 22-річній Анастасії Нікіті (6:0). Тому втратила можливість поборотись за перемогу у Скоп'є.
Соломія Винник – Анна Нюрнбергер відеоогляд
21 травня ще п'ять українських борчині поборються за медалі. Дівчата можуть принести Україні ще три "золота" та дві "бронзи".
- Марія Винник (за "бронзу" у вазі 53 кілограми)
- Аліна Акобія-Грушина (золотий фінал у вазі 57 кілограмів)
- Тетяна Ріжко (у ваговій категорії 62 кілограми за "золото")
- Катерина Зелених (вага 65 кілограмів за золоту медаль)
- Анастасія Алпєєва (вагова категорія 72 кілограми за "бронзу")