Українські вболівальники активно підтримували збірну України на матчі в Бухаресті. Перед грою вони феєрично виконали хіт "Червона рута", згодом разом з командою – гімн України.
Коли вже розпочався матч, українські вболівальники виконали ще один відомий хіт – "Путін – ху*ло".
Як це було На матчі Україна – Македонія фани виконали хіт "Путін – ху*ло": відео зі стадіону
Зважаючи, що все це відбувалося під час прямого ефіру, то фанатську пісню почули всі, хто дивитися цей матч. У тому числі й російські глядачі.
У Росії матч між збірними України та Північної Македонії показували одразу два телеканали – "Матч! Футбол 1" та "Матч Премьер". І коментатор ніяк не встиг зреагувати на пісню "Путін – ху*ло".
- Матч Україна – Північна Македонія закінчився перемогою українців.
- За нашу команду відзначилися Ярмоленко та Яремчук.
- У другому таймі Маліновський не реалізував пенальті.
- Північномакедонці теж не реалізували пенальті. Але Аліоскі першим опинився на добиванні і таки забив.
- Виконання "Путін – ху*ло" на цьому матчі викликало обурення в Росії. Там заявили, що це спланована провокація і вимагають покарати українських вболівальників та Україну загалом.