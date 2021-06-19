Українські вболівальники активно підтримували збірну України на матчі в Бухаресті. Перед грою вони феєрично виконали хіт "Червона рута", згодом разом з командою – гімн України.

Коли вже розпочався матч, українські вболівальники виконали ще один відомий хіт – "Путін – ху*ло".

Як це було На матчі Україна – Македонія фани виконали хіт "Путін – ху*ло": відео зі стадіону

Зважаючи, що все це відбувалося під час прямого ефіру, то фанатську пісню почули всі, хто дивитися цей матч. У тому числі й російські глядачі.

У Росії матч між збірними України та Північної Македонії показували одразу два телеканали – "Матч! Футбол 1" та "Матч Премьер". І коментатор ніяк не встиг зреагувати на пісню "Путін – ху*ло".