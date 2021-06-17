На стадіоні "Національ Арена" у Бухаресті зібралися багато вболівальників. Вони підтримуватимуть Україну під час важливого матчу.

До теми Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Гімн перед матчем з Північною Македонією: дивіться відео

Перед початком гри на стадіоні було дуже шумно. Вболівальники у весь голос скандували "Україна".

Українці вболівають за збірну: дивіться відео

Стартовий склад України та Північної Македонії

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зінченко, Яремчук.

Зверніть увагу! На поле не вийдуть Роман Безус, Денис Попов та Олександр Зубков. Останній трамвувався у поєдинку проти Нідерландів.

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Велковскі, Мусліу, Ніколов, Барді, Адемі, Ельмас, Аліоскі, Пандев, Спіровскі.