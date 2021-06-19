Украинские болельщики активно поддерживали сборную Украины на матчи в Бухаресте. Перед игрой они феерично исполнили хит "Червона рута", а позже вместе с командой – гимн Украины.

Когда начался матч, украинские болельщики исполнили еще один известный хит – "Путин – ху*ло".

Как это было На матче Украина – Македония фаны исполнили хит "Путин – ху*ло": видео со стадиона

Учитывая, что все это происходило во время прямого эфира, то фанатскую песню услышали все, кто будет смотреть этот матч. В том числе и российские зрители.

В России матч между сборными Украины и Северной Македонии показывали сразу два телеканала – "Матч! Футбол 1" и "Матч Премьер". И комментатор никак не успел среагировать на песню "Путин – ху*ло".