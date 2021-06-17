Так, щоб підтримати своїх, до Бухаресту приїхали тисячі українських вболівальників. Вони навіть заполонили вулиці столиці Румунії напередодні матчу.
До речі Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео
Потужна підтримка
Ще перед поєдинком українські фани співали "Червону руту". Вболівальників було чути на весь стадіон. Українці махали прапорами та пританцьовували.
Дивіться відео, як українські фани співають "Червону руту":
Крім того, українці неабияк хвилювались за збірну. Вони емоційно та гучно скандували "Україна вперед!" Також фани влаштували овації Андрію Шевченку.
Українські вболівальники / Фото Getty Images
Футболісти подякували глядачам за підтримку.
Як пройшов матч
- Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали у Бухаресті на стадіоні "Національ Арена".
- Перший гол забив Андрій Ярмоленко на 29 хвилині гри. Через 5 хвилин він передав пас Яремчуку, який теж закотив м'яч супернику.
- За Македонію на добиванні після пенальті забив Аліоскі.