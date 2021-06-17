Так, щоб підтримати своїх, до Бухаресту приїхали тисячі українських вболівальників. Вони навіть заполонили вулиці столиці Румунії напередодні матчу.

До речі Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео

Потужна підтримка

Ще перед поєдинком українські фани співали "Червону руту". Вболівальників було чути на весь стадіон. Українці махали прапорами та пританцьовували.

Дивіться відео, як українські фани співають "Червону руту":

Крім того, українці неабияк хвилювались за збірну. Вони емоційно та гучно скандували "Україна вперед!" Також фани влаштували овації Андрію Шевченку.


Українські вболівальники / Фото Getty Images

Футболісти подякували глядачам за підтримку.

Як пройшов матч

  • Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали у Бухаресті на стадіоні "Національ Арена".
  • Перший гол забив Андрій Ярмоленко на 29 хвилині гри. Через 5 хвилин він передав пас Яремчуку, який теж закотив м'яч супернику.
  • За Македонію на добиванні після пенальті забив Аліоскі. 