У неділю, 23 серпня, французький ПСЖ та німецька "Баварія" визначать переможця Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Про найголовніше перед поєдинком – читайте на Спорт24.

ПСЖ – Баварія: головне

Що: фінал Ліги чемпіонів

Де: "Ештадіу да Луж", Лісабон, Португалія

Коли: п'ятниця, 23 серпня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Що відомо про ПСЖ

ПСЖ всьоме поспіль став чемпіоном Франції, в черговий раз не отримавши гідної конкуренції. Також парижани після року перерви виграли національний Кубок, але навряд чи ці успіхи сильно порадували уболівальників і керівництво.

Все-таки в Парижі давно чекають на перемогу в Лізі чемпіонів. Зірковий склад, на папері, здатний на це, але далі чвертьфіналу клуб поки не добирався.

ПСЖ забивав у другому таймі в 17 останніх виїзних матчах поспіль;

В останніх 6 виїзних матчах ПСЖ і забивав, і пропускав;

ПСЖ виграв всі чотири офіційні матчі після рестарту сезону.

Що відомо про "Баварію"

Шанси "Баварії" на перемогу у фіналі – значно вищі. Німецький гранд у чвертьфіналі напрочуд легко зганьбив "Барселону" з рахунком 8:2, каменя на камені не залишивши від Мессі та Ко. Після такої феєрії саме мюнхенців небезпідставно стали називати головним фаворитом Ліги чемпіонів.

У Ганса-Дітера Фліка немає проблем зі складом – за винятком Павара, всі інші гравці готові до битви за фінал. Неймовірна форма "Баварії" зобов'язує віддавати повну перевагу чинному чемпіону Німеччини.

Прогноз букмекерів

Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає "Баварію" фаворитом протистояння. На перемогу мюнхенців в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 2. В аналогічний тріумф ПСЖ вірять трохи менше – 3,2. На нічию, яка переведе гру в екстра-тайм, ставлять 4,2.

Звитягу французів у додатковий час оцінюють в 13, а німців – 11. У серії пенальті шанси команд вважають рівними – по 13.

У компанії PariMatch віддають перевагу мюнхенській команді. На успіх "Баварії" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,05, а на перемогу парижан – 3,2. Нічийний результат тут оцінили в 4,2.

Історія протистоянь

Клуби з Німеччини та Франції зустрінуться у фіналі головного клубного турніру Європи вперше з 1976 року, коли "Баварія" обіграла "Сент-Етьєн" з рахунком 1:0.

Всі вісім попередніх зустрічей ПСЖ і "Баварії" відбулися на групових етапах Ліги чемпіонів. Парижани виграли в п'яти матчах, мюнхенці – в трьох.

Цікаво, що ПСЖ зіграє в фіналі Ліги чемпіонів / Кубка чемпіонів вперше в історії, а "Баварія" – в одинадцятий раз і може виграти шостий титул.