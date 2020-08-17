Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас пропустить матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига". Костариканський воротар отримав пошкодження у матчі попереднього раунду проти "Аталанти".

Про те, що Навас не допоможе команді у важливому єврокубковому поєдинку повідомляє Goal.com.

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Вибув основний голкіпер

У гравця травма стегна. Навас не бере участь у спільних тренування з командою. Скільки потрібно буде часу на відновлення наразі невідомо.

Додамо, що пошкодження він отримав у другій частині другого тайму проти "Аталанти". Навас намагався продовжити гру, але був змушений покинути поле.

Замість Наваса на заміну вийшов Ріко. Швидше за все саме останній і зіграє у півфінальному поєдинку. Матч 1/2 фіналу проти "Лейпцига" відбудеться вже 18 серпня.

Додамо, що у дебютному сезоні Навас зіграв за ПСЖ у 34 поєдинках, де пропустивши в них 25 голів (провів 19 "сухих" матчів). Швидше за все помічником ПСЖ у цьому матчі не буде і півзахисник Ідрісса Гуйє, у гравця проблеми з м'язами.

Але є і позитивні новини для парижан. Після травм відновились Тьяго Сілва, Левен Курзава та Марко Верратті.