Проявив повагу та побажав міцного здоров'я: Ломаченко звернувся до Коммі після бою
Джерело:інстаграм Василя Ломаченка
Річард Коммі не став тим суперником, який зупинив Василя Ломаченка. Український боксер святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів.
Ломаченко: Я висловлюю тобі свою повагу
Після перемоги у 12-раундовому бою за суддівськими записками Василь Ломаченко одягнув на себе пояс чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental. А от його суперник поїхав у лікарню.
До теми Ломаченко двічі просив кут Коммі зупинити бій після глибокого нокдауну
Річард Коммі чудом уникнув нокауту у сьомому раунді. Українець проявив повагу та не став добивати суперника після важкого нокдауну.
Після перемоги Ломаченко публічно звернувся до Коммі через свій інстаграм. Боксер із України побажав Річарду міцного здоров'я та подякував за поєдинок.
Бажаю тобі міцного здоров'я та продовження твоєї історії боксу! І я висловлюю тобі свою повагу,
– написав Ломаченко.
Ломаченко не став добивати Коммі
- Боксери провели повний 12-раундовий бій, хоча зустріч могла завершитись у сьомому раунді. Ломаченко відправив суперника у нокдаун. Але той зміг швидко відновитись та вистояти увесь двобій.
- Ломаченко відзначив, що не став добивати суперника через те, що йому стало шкода Річарда.
- Однак перевага Василя була помітною для усіх. У підсумку – перемога українця.
- Ломаченко став непереможним боксером у 2021 році. Він переміг Коммі, а перед цим нокаутував японця Масайоші Накатані. Українець тріумфально повернувся після поразки від Теофімо Лопеса та втрати титулів.
- Свої пояси Василь може повернути. Після бою з Коммі усі заговорили про двобій з Джорджем Камбососом – новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Сам австралієць включив Василя у список своїх потенційних суперників.