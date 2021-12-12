Наслідки після бою з Ломаченком

Поєдинок для Річарда Коммі минув не без наслідків. Ганський боксер поїхав у лікарню відразу після зустрічі з Ломаченком.

До теми Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун

За інформацією з його команди, Річард відправився у госпіталь для того, щоб пройти медичне обстеження у якості запобіжного засобу. Відзначимо, що найскладнішим для ганця був сьомий раунд, коли українець відправив суперника у нокдаун. Після цього удару від Василя було видно, що цей раунд ледь не став останнім для Коммі.

Однак Річард зміг продовжити бій та вистояти усі 12 раундів. Але така стійкість не була винагороджена – перемогу здобув Ломаченка. Для українця ця звитяга стала другою поспіль у 2021 році.

Ломаченко знищив Коммі