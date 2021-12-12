Статистика ударів

Поєдинок Ломаченко – Коммі тривав усі 12 раундів. За весь бій Ломаченко завдав 248 ударів точних ударів. Всього українець викинув 554 удари.

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Ломаченко пробив 60 точних джебів та 188 потужних ударів. Цікаво, що в 7-у раунді Ломаченко задав 36 ударів.

Водночас Коммі зміг реалізувати лише 12% ударів – 73 з 614.



Ломаченко – Коммі статистика ударів / Фото CompuBox

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