Неприємні деталі скрутної ситуації: провідні гравці Шахтаря не задоволені роботою Йовічевіча
Джерело:ТаТоТаке
Сага з відставкою хорватського наставника тільки набирає обертів. У фахівця справи у колективі не були шикарними.
Провідні футболісти Шахтаря не були задоволеними роботою Ігоря Йовічевіча. Відставка хорватського фахівця стає все логічнішою.
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Неприємні залаштунки
Керівництво донецького Шахтаря вирішило прийняти сенсаційне рішення – звільнити з посади головного наставника Ігоря Йовічевіча, який взагалі міг не опинитися у стані "гірників", разом з його тренерським штабом. Крок босів "кротів" може виглядати абсурдним, оскільки вони готові попрощатися з тренером, який привів їхній клуб до чемпіонства, гідних виступів в Лізі чемпіонів та хороших результатів Ліги Європи. І це все практично з "новоствореною" командою. Проте нові деталі можуть кардинально вплинути на перший погляд ситуації.
Ахметов справді непогано розуміється на футболі. Напевно, він може відрізнити позиційну гру від якогось антифутболу. Гадаю, у нього є якесь бачення. Тому якесь "гра не збуджує" має право на існування. Але звільнення Йовічевіча – це все ж дивина. Те, що я знаю на сто відсотків, – не всі футболісти були задоволені Йовічевічем, глибиною його роботи, тактикою, увагою до деталей. Скажімо так, впливові гравці невдоволені,
– розповів Євген Кузьменко у ефірі ТаТоТаке.
Претенденти на тренерське крісло Шахтаря
- Нагадаємо, що на пост головного тренера донецького Шахтаря сватають низку фахівців. Зокрема, "гірників" можуть очолити італійські тренери Віченцо Італьяно та Дженнаро Гаттузо.
- Також "кротами" може отримати нагоду покерувати головний тренер Феєнорда Арне Слот, який свого часу розтрощив Шахтар у Лізі Європи (7:1).
- Головним претендентом на тренерський місток донецького клубу є нинішній очільник бронзового призера УПЛ Зорі Патрік Ван Лаувен.