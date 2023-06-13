Неприємні деталі скрутної ситуації: провідні гравці Шахтаря не задоволені роботою Йовічевіча

Сага з відставкою хорватського наставника тільки набирає обертів. У фахівця справи у колективі не були шикарними.

Провідні футболісти Шахтаря не були задоволеними роботою Ігоря Йовічевіча. Відставка хорватського фахівця стає все логічнішою.

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Неприємні залаштунки

Керівництво донецького Шахтаря вирішило прийняти сенсаційне рішення – звільнити з посади головного наставника Ігоря Йовічевіча, який взагалі міг не опинитися у стані "гірників", разом з його тренерським штабом. Крок босів "кротів" може виглядати абсурдним, оскільки вони готові попрощатися з тренером, який привів їхній клуб до чемпіонства, гідних виступів в Лізі чемпіонів та хороших результатів Ліги Європи. І це все практично з "новоствореною" командою. Проте нові деталі можуть кардинально вплинути на перший погляд ситуації.

Ахметов справді непогано розуміється на футболі. Напевно, він може відрізнити позиційну гру від якогось антифутболу. Гадаю, у нього є якесь бачення. Тому якесь "гра не збуджує" має право на існування. Але звільнення Йовічевіча – це все ж дивина. Те, що я знаю на сто відсотків, – не всі футболісти були задоволені Йовічевічем, глибиною його роботи, тактикою, увагою до деталей. Скажімо так, впливові гравці невдоволені,

– розповів Євген Кузьменко у ефірі ТаТоТаке.

Претенденти на тренерське крісло Шахтаря

Нагадаємо, що на пост головного тренера донецького Шахтаря сватають низку фахівців. Зокрема, "гірників" можуть очолити італійські тренери Віченцо Італьяно та Дженнаро Гаттузо.

Також "кротами" може отримати нагоду покерувати головний тренер Феєнорда Арне Слот, який свого часу розтрощив Шахтар у Лізі Європи (7:1).

Головним претендентом на тренерський місток донецького клубу є нинішній очільник бронзового призера УПЛ Зорі Патрік Ван Лаувен.