Ініціатором такого звільнення є президент донецького клубу Рінат Ахметов. Сам хорватський наставник дізнався про своє звільнення із новин, а команда розлючена такими діями керівництва клубу.

До теми Війна його не злякала: Йовічевіч не зрадив Україну заради пропозиції із європейського клубу

Додали інтриги темі про відхід Йовічевіча із Шахтаря

Наразі на офіційному сайті Шахтаря немає жодної інформації, яка стосується чуток про звільнення Йовічевіча із посади головного наставника "гірників".

За даними Transfermarkt, Йовічевіч ще досі тренер донецького клубу.

Паралельно ж хорватські ЗМІ підтвердили, що Йовічевіч більше є очолює донеччан. Таку інформацію надало близьке до спеціаліста оточення. Йовічевіч нещодавно викладав у своїх соцмережах відео із Загреба, де його близькі та друзі організували наставнику теплу зустріч.

Цікаво, чому таке рішення прийняв власник донецького клубу, якщо Йовічевіч прийняв команду у такий складний час та ще й привів її до чемпіонства в УПЛ, вивівши "гірників" у груповий раунд Ліги чемпіонів на наступний сезон-2023/2024.

У хорватського фахівця ще є рік контракту із Шахтарем, але, схоже, що він недопрацює його до кінця (30 червня 2024-го року). Згодом стало відомо, що Йовічевіч взагалі міг не попрацювати на чолі "гірників". Адже мав пропозицію зі Словаччини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але хорват не зрадив нашому футболу.

ЗМІ вже навіть називають кандидатів, які можуть змінити на тренерському містку Йовічевіча. Серед головних претендентів на цю посаду сватають навіть нинішнього наставника луганської Зорі Патріка ван Леувена.

У пресі називали імена головного тренера Феєнорда Арне Слота, а також Віченцо Італьяно та Дженнаро Гаттузо.

Ігор Йовічевіч – хорватський тренер із українським серцем