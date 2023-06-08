Віченцо Італьяно та Дженнаро Гаттузо – чергові кандитати на місце Ігоря Йовічевіча. Шахтар вирішив сконцентруватись на гучних іменах.

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Італійський вектор

Донецький колектив перебуває у пошуках нового наставника, оскільки керівництво "кротів" вирішило припинити співпрацю з Ігорем Йовічевічим, який добився не малих висот у поточному сезоні практично з новоствореною командою. Хорват на чолі "гірників" виграв чемпіонат України, видав гідну гру в Лізі чемпіоінв та хороший результат у Лізі Європи. Проте, скоріше за все, час Йовічевіча в Шахтарі несподівано дійшов до кінця.

До речі. Ходять чутки, що хорватський наставник та гравці дізнаються про рішення керівництва "гірників" від ЗМІ. Боси Шахтаря не збираються очно повідомляти Йовічевіча про відставку.

Раніше гуляла інформація, що одним із головних претенедентів на пост тренера донецького колективу є очільник Феєнорда, який розгромив "гірників" в 1/8 фіналу Ліги Європи (7:1), Арне Слот. Проте нідерландський фахівець не єдиний, хто може замінити безвиного Ігоря Йовічевіча в українському клубі. Зокрема, Шахтар готовий запропонувати співпрацю наставнику Фіорентини Віченцо Італьяно, який дійшов цьогоріч до фіналу Ліги конференцій з "фіалками". та Дженнару Гаттузо, який наразі не має місця працевлаштування.

До речі. Якщо Шахтар вирішить призначити на пост головного тренера своєї команди Дженнаро Гаттузо, то "гірникам" не доведеться платити компенсацію, оскільки той безробітній. До прикладу за Патріка Ван Лаувена "кроти" будуть вимушені виплатити 1 мільйон євро, якщо ж донецький клуб все ж обере саме очільника Зорі.

Варто зазначити, що Шахтар нещодавно уже намагався попрацювати у італійському напрямку в плані тренерів, оскільки "гірників" напередодні війни очолював Роберто де Дзербі, проте клята Росія внесла корективи у плани італійського тренера на чолі донецького клубу.

Тренерська кар'єра потенційних наставників Шахтаря