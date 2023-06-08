Віченцо Італьяно та Дженнаро Гаттузо – чергові кандитати на місце Ігоря Йовічевіча. Шахтар вирішив сконцентруватись на гучних іменах.
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Італійський вектор
Донецький колектив перебуває у пошуках нового наставника, оскільки керівництво "кротів" вирішило припинити співпрацю з Ігорем Йовічевічим, який добився не малих висот у поточному сезоні практично з новоствореною командою. Хорват на чолі "гірників" виграв чемпіонат України, видав гідну гру в Лізі чемпіоінв та хороший результат у Лізі Європи. Проте, скоріше за все, час Йовічевіча в Шахтарі несподівано дійшов до кінця.
Раніше гуляла інформація, що одним із головних претенедентів на пост тренера донецького колективу є очільник Феєнорда, який розгромив "гірників" в 1/8 фіналу Ліги Європи (7:1), Арне Слот. Проте нідерландський фахівець не єдиний, хто може замінити безвиного Ігоря Йовічевіча в українському клубі. Зокрема, Шахтар готовий запропонувати співпрацю наставнику Фіорентини Віченцо Італьяно, який дійшов цьогоріч до фіналу Ліги конференцій з "фіалками". та Дженнару Гаттузо, який наразі не має місця працевлаштування.
Варто зазначити, що Шахтар нещодавно уже намагався попрацювати у італійському напрямку в плані тренерів, оскільки "гірників" напередодні війни очолював Роберто де Дзербі, проте клята Росія внесла корективи у плани італійського тренера на чолі донецького клубу.
Тренерська кар'єра потенційних наставників Шахтаря
- Дженнаро Гаттузо свого часу встиг потренувати низку колективів, такі як: Сьйон (граючий тренер), Палермо, ОФІ (Греція), Піза, молодіжну та основну команду Мілана, Наполі та Валенсію. Проте за всі роки він зміг здобути лише один титул (Кубок Італії з Наполі), а од з іншими клубами він провалився.
- Віченцо Італьяно ще не очолював зіркових колективів. Він свого часу встиг потренувати Томболу Вігонтіну, Арзіньяно Вальчьямпо, Трапані, Спецію та Фіорентіну. Трофеїв Італьяно ще не здобував, проте у поточному сезоні мав нагоду виграти Лігу конференцій, та от поступився у фіналі Вест Хему (2:1).