Начебто президент Шахтаря Рінат Ахмєтов вирішив вказати на "двері" головному наставнику Ігорю Йовічевічу та його тренерському штабу. І це така "подяка" за те, що хорват привів команду до найскладнішого чемпіонства в історії УПЛ.

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Несподівана тренерська зміна

Замінити Йовічевіча на тренерському містку "гірників" може головний наставник луганської Зорі Патрік ван Леувен, який приніс команді бронзові нагороди. Також розглядають інших спеціалістів із Європи. Але їх імена наразі ніхто не повідомляє.

Цікаво, що у Йовічевіча є чинний контракт із донецьким клубом, який розрахований до кінця червня 2024 року.

Наразі Шахтар ніяк не коментує цю інформацію від "ТаТоТаке".

Нагадаємо, що Шахтар став чемпіоном України-2022/2023. "Гірники" за 30 турів набрали 72 бали. А це на 5 очок більше, аніж у своєму активі має другий Дніпро-1. Завдяки першому місцю в УПЛ донеччани гарантували собі місце у груповому раунді Ліги чемпіонів.

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