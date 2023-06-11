Сезон 2022/23 "гірники" сміливо можуть занести до свого активу. Команда, яка напередодні чемпіонату втратила майже всіх гравців основи, зуміла стати чемпіоном України. Крім того, Шахтар непогано виступив в єврокубках, заробивши левову частку балів в таблицю коефіцієнтів. Проте в клубі вирішили не продовжувати співпрацю з творцем досягнень минулого сезону Ігорем Йовічевічем.

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Повернення Ван Леувена

За повідомленням ТаТоТаке, хорвата на тренерському містку замінить наставник Зорі Патрік Ван Леувен. Між сторонами існує принципова домовленість про співпрацю.

Ідея повернути Ван Левена в Шахтар належить власнику клубу Рінату Ахметову. Призначення 43-річного нідерландця підтримує генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Натомість Зорю очолить колишній тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов, який теж тривалий час працював в структурі "гірників".

Зазначимо, що в ЗМІ називалися ймовірні кандидати на посаду головного тренера Шахтаря. Серед них кривдник "гірників" Арне Слот, наставник "фіалок" Вінченцо Італіяно, а також колишній одноклубник Андрія Шевченка Дженнаро Гаттузо.

Цікаво, що клуб зберігає абсолютну тишу, не коментуючи події. Проте відхід Йовічівеча з Шахтаря підтвердили хорватські ЗМІ.

Ван Леувен – тренер-відкриття сезону УПЛ