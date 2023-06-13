Провідні футболісти Шахтаря не були задоволеними роботою Ігоря Йовічевіча. Відставка хорватського фахівця стає все логічнішою.

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Неприємні залаштунки

Керівництво донецького Шахтаря вирішило прийняти сенсаційне рішення – звільнити з посади головного наставника Ігоря Йовічевіча, який взагалі міг не опинитися у стані "гірників", разом з його тренерським штабом. Крок босів "кротів" може виглядати абсурдним, оскільки вони готові попрощатися з тренером, який привів їхній клуб до чемпіонства, гідних виступів в Лізі чемпіонів та хороших результатів Ліги Європи. І це все практично з "новоствореною" командою. Проте нові деталі можуть кардинально вплинути на перший погляд ситуації.

Ахметов справді непогано розуміється на футболі. Напевно, він може відрізнити позиційну гру від якогось антифутболу. Гадаю, у нього є якесь бачення. Тому якесь "гра не збуджує" має право на існування. Але звільнення Йовічевіча – це все ж дивина. Те, що я знаю на сто відсотків, – не всі футболісти були задоволені Йовічевічем, глибиною його роботи, тактикою, увагою до деталей. Скажімо так, впливові гравці невдоволені,

– розповів Євген Кузьменко у ефірі ТаТоТаке.

Цікаво. Донецький клуб зберігає абсолютну тишу, не коментуючи події. Проте відхід Йовічевіча з Шахтаря підтвердили хорватські ЗМІ.

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