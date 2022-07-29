"Ви назавжди будете у моєму серці": емоційне відео прощальної промови Зінченка у МанСіті

Виступ Олександра Зінченка у Манчестер Сіті став тепер лише історією у кар'єрі футболіста. Українець емоційно попрощався з англійським клубом, який став рідною домівкою гравця з 2017 року.

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22 липня Олександр Зінченко був офіційно презентований у футболці лондонського Арсенала. Український футболіст вже навіть встиг дебютувати за "канонірів" у лондонському дербі на зборах у США проти Челсі (4:0).

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Влада Седан, дружина футболіста, зробила велике інтерв'ю з Олександром, у якому поговорили про зворушливий відхід із МанСіті, трансфер в Арсенал, першу зустріч із командою, посвяту та майбутні плани у новому клубі.

У відео потрапив фрагмент прощальної промови Зінченка з персоналом, футболістами та тренерським штабом "містян". Спершу слово дали головному наставнику клубу Пепу Гвардіолі. Титулований спеціаліст тепло обійняв Олександра, який розплакався.

Свою промову українець розпочав з того, що обіцяв не плакати, але відхід із Сіті є дуже складним рішенням у його футбольному житті. Лівий захисник побажав вже колишній команді удачі та подякував за все, що вона зробила для нього та його родини.

Олександр хотів бути лаконічним, адже усі у Сіті і так знали про його любов до клубу. Зінченко розповів дружині, що через емоції не зміг сказати усього, що перед цим планував. Він не був готовий до такого моменту, але це життя, і воно продовжується.

Наприкінці промови український футболіст попросив МанСіті продовжувати крокувати чемпіонським шляхом на не сходити з нього.

Єдина річ, яку я би хотів сказати вам усіх, це те, щоб ви продовжували залишатись тими, хто ви є наразі. Продовжували й надалі робити те, що ви робите. І ви обов'язково досягнете того, про що мрієте. Усі ви – фантастичні особистості. Дякую Богу, що я знаю вас усіх особисто. І, звичайно ж, я вас усіх дуже люблю. Ви назавжди будете тут, у моєму серці,

– сказав Зінченко.

Інтерв'ю Влади Седан із Олександром Зінченком (момент промови футболіста з 5:09)

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