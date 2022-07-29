Зинченко: Все вы – фантастические личности

22 июля Александр Зинченко был официально представлен в футболке лондонского Арсенала. Украинский футболист уже даже успел дебютировать за "канониров" в лондонском дерби на сборах в США против Челси (4:0).

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Власти Седан, жена футболиста, сделали большое интервью с Александром, в котором поговорили о трогательном уходе из МанСити, трансфере в Арсенал, первой встрече с командой, посвящении и будущих планах в новом клубе.

В видео попал фрагмент прощальной речи Зинченко с персоналом, футболистами и тренерским штабом горожан. Сначала слово дали главному наставнику клуба Пепу Гвардиоли. Титулованный специалист тепло обнял расплакавшегося Александра.

Свою речь украинец начал с того, что обещал не плакать, но уход из Сити является очень сложным решением в его футбольной жизни. Левый защитник пожелал бывшей команде удачи и поблагодарил за все, что она сделала для него и его семьи.

Александр хотел быть лаконичным, ведь все в Сити и так знали о его любви к клубу. Зинченко рассказал жене, что из-за эмоций не смог сказать всего, что перед этим планировал. Он не был готов к такому моменту, но это жизнь, и она продолжается.

В конце речи украинский футболист попросил МанСити продолжать шагать по чемпионскому пути на не сходить с него.

Единственная вещь, которую я бы хотел сказать вам всех, это то, чтобы вы продолжали оставаться теми, кто вы сейчас. Продолжали и дальше делать то, что вы делаете. И вы обязательно добьетесь того, о чем мечтаете. Все вы – фантастические личности. Благодарю Бога, что я знаю вас всех лично. И, конечно, я вас всех очень люблю. Вы навсегда будете здесь, в сердце моем,

– сказал Зинченко.

Интервью Власти Седан с Александром Зинченко (момент речи футболиста с 5:09)

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