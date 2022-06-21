Промоутер Усика назвав найголовнішого суперника українського боксера

У серпні 2022 року Олександр Усик вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа. Реванш відбудеться у Саудівській Аравії.

Красюк: Переможна стратегія не пов’язана з тренером

Промоутер українського боксера Олександр Красюк прокоментував майбутній реванш Усика з Джошуа. Він розповів, що Олександру необхідно зробити, аби перемогти Ентоні.

До речі Побачимо абсолютно іншого Джошуа, – промоутер розповів, як Ентоні планує перемогти Усика

Переможна стратегія не пов’язана з тренером, місцем, де ти тренуєшся, рукавичками тощо. Головне – те, що в тебе в голові. Усик каже: "Мій найголовніший суперник – я сам. Якщо я впораюся з собою, то виграю у будь-кого",

– розповів Красюк.

Фахівець сумнівається у тому, що новий тренер британського боксера зможе змінити його стиль, радше за все – він зможе покращити психологію Джошуа.

"Я не думаю, що Роберт Гарсія може значно змінити стиль Джошуа. Можливо, він здатний покращити його психологію, і це зробить Джошуа соліднішим суперником для Усика в рингу, оскільки він буде бійцем, воїном. Гарсія має дуже гарний досвід співпраці з багатьма бійцями. Ймовірно, він зможе поділитися ним з Ей Джеєм", – додав промоутерю

Усик – Джошуа: коли відбудеться реванш