Промоутер Усика назвав найголовнішого суперника українського боксера
Джерело:ютуб-канал Rob Tebbutt
У серпні 2022 року Олександр Усик вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа. Реванш відбудеться у Саудівській Аравії.
Красюк: Переможна стратегія не пов’язана з тренером
Промоутер українського боксера Олександр Красюк прокоментував майбутній реванш Усика з Джошуа. Він розповів, що Олександру необхідно зробити, аби перемогти Ентоні.
До речі Побачимо абсолютно іншого Джошуа, – промоутер розповів, як Ентоні планує перемогти Усика
Переможна стратегія не пов’язана з тренером, місцем, де ти тренуєшся, рукавичками тощо. Головне – те, що в тебе в голові. Усик каже: "Мій найголовніший суперник – я сам. Якщо я впораюся з собою, то виграю у будь-кого",
– розповів Красюк.
Фахівець сумнівається у тому, що новий тренер британського боксера зможе змінити його стиль, радше за все – він зможе покращити психологію Джошуа.
"Я не думаю, що Роберт Гарсія може значно змінити стиль Джошуа. Можливо, він здатний покращити його психологію, і це зробить Джошуа соліднішим суперником для Усика в рингу, оскільки він буде бійцем, воїном. Гарсія має дуже гарний досвід співпраці з багатьма бійцями. Ймовірно, він зможе поділитися ним з Ей Джеєм", – додав промоутерю
Усик – Джошуа: коли відбудеться реванш
- Організатори поєдинку довго не могли визначитися з датою та місцем проведенням реваншу Усик – Джошуа.
- Спершу зазначалося, що бій може відбутися 23 липня. Проте згодом цю інформацію заперечили, мовляв, буде недостатньо часу для розкрутки поєдинку.
- Довгоочікуване протистояння за участі українця та британця відбудеться 20 серпня.
- Зустрінуться боксери для реваншу у Джедді, Саудівська Аравія.
- За декілька днів до оголошення офіційної дати поєдинку Олександр показав у своєму інстаграмі, як він готується до протистояння з Джошуа.
- Усик лаконічно прокоментував майбутнє протистояння з Ентоні. Він розповів, що йому допоможе перемогти британського боксера.
- Нагадаємо що у першому поєдинку, що відбувся у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.