Камбосос: Я повернуся з іменитим суперником

Наступний поєдинок за участі австралійця може відбутися вже в травні 2022-го. Він наголосив, що бій відбудеться тільки в Австралії.

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Я проведу поєдинок в травні. Це буде відмінний час, якому передуватиме розкрутка бою. Моя кар'єра – це важкий шлях, для мене ніколи не було легких варіантів. Мені завжди доводилося старанно працювати,

– сказав Камбосос.

Боксер наголосив, що цей поєдинок буде наймасштабнішим за всю історію Австралії. Він може відбутися на стадіоні в Сіднеї або Мельбурні. Джордж зазначив, що наразі тривають переговори що до цього.

"Я повернуся з іменитим суперником. Ми вже ведемо переговори з усіма. Мені подобається бій з Хейні і мені подобається його пояс WBC. Мені подобається бій з Ломаченком. Це іменитий боєць, як і Джервонта Девіс. Райан Гарсія – величезне ім'я, але спершу я хочу побачити його повернення на ринг", – заявив австралійський боксер.

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Камбосос наголосив, що він мусить переконатися, що майбутні його суперники приїдуть в Австралію. Він переконаний, що українець точно це зробить.

"Ми сидимо тут і ведемо переговори, спочатку намагаючись переконатися, що ці боксери приїдуть до Австралії. Найважливіше, щоб вони приїхали сюди. Я точно знаю, що Хейні та Ломаченко це зроблять. Так що це великий плюс", – додав чемпіон світу.

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