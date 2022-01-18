Форд: Це буде шахова партія

Американець наголосив, що сподівається на поєдинок Ломаченко – Девіс. Він переконаний, що на цей бій чекають і вболівальники.

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Ми чекаємо цього бою. Як я говорив, це буде шахова партія. Я не знаю, ризикне чи Лома битися з "Танком", але, чесно кажучи, це був би мегафайт. Це поєдинок, якого чекають вболівальники,

– сказав фахівець.

Проте Келвін не впевнений, що у наступному поєдинку його підопічний вийде на ринг проти українця.

"Я не знаю, проти кого буде наступний бій. Їм усім необхідно битися один з одним. Я чув, що Шакур Стівенсон намагається побитися з Ломаченко", – додав Форд.

До слова. На початку грудня 2021-го року непереможений Джервонта здобув 26-ту перемогу на профі-рингу.Він переміг Ісаака Круса.