Форд: Це буде шахова партія
Американець наголосив, що сподівається на поєдинок Ломаченко – Девіс. Він переконаний, що на цей бій чекають і вболівальники.
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Ми чекаємо цього бою. Як я говорив, це буде шахова партія. Я не знаю, ризикне чи Лома битися з "Танком", але, чесно кажучи, це був би мегафайт. Це поєдинок, якого чекають вболівальники,
– сказав фахівець.
Проте Келвін не впевнений, що у наступному поєдинку його підопічний вийде на ринг проти українця.
"Я не знаю, проти кого буде наступний бій. Їм усім необхідно битися один з одним. Я чув, що Шакур Стівенсон намагається побитися з Ломаченко", – додав Форд.
- Український боксер Василь Ломаченко прагне повернути чемпіонські титули та зустрітися на ринзі з австралійським боксером Джорджом Камбососом.
- Та схоже, що головним конкурентом українця за право битися з Камбососом буде непереможний чемпіон світу за версією WBC Девін Хейн.
- Оскільки його промоутер запевнив, що команда активно веде перемовини з австралійцем.