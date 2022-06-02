Продовжуємо бути солідарними з вами, – Шотландія тепло привітала Україну з перемогою

Збірна Шотландії припинила боротьбу за чемпіонат світу-2022. Кривдницею стала українська національна команда.

"Сьогодні ми були суперниками 90 хвилин на полі"

Шотландія є однією з тих країн, яка стала на сторону України у війні проти Росії. Шотландці приймають українських біженців, які вимушено покинули рідні домівки через російську агресію, допомагають фінансово, збирають гуманітарну допомогу.

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Але 1 червня національні команди цих двох країн стали суперниками на футбольному полі. "Синьо-жовті" виглядали дуже круто, хоча десь у середині другого тайму українці віддали перевагу супернику. Але навіть це не завадило Україні переграти суперника з рахунком 1:3.

Навіть поразка не зруйнувала мирні стосунки між Шотландією та Україною. Суперник привітав нашу збірну з перемогою та відзначив, що продовжує бути солідарним з Україною.

Вітаємо Україну. Сьогодні ми були суперниками 90 хвилин на полі, але продовжуємо бути солідарними з вами зараз,

– написала пресслужба Шотландії.

Футболісти та головний тренер Шотландії Стів Кларк у своїх інтерв'ю теж відзначили гру збірної Олександра Петракова.

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