Шевченко: Вітаю збірну України з перемогою

Андрій Шевченко з трибун стадіону "Гемпден Парк" підтримував українську збірну. Бачимо, що наставник приїхав у Глазго на фарт, а "синьо-жовті" переграли Шотландію у боротьбі за чемпіонат світу-2022.

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Тренер привітав національну команду у своїх соцмережах. Він відзначив, що ця звитяга є дуже важливою не лише для збірної, а й для усієї країни. Привітання Шевченко написав українською мовою, а продублював англійською.

Вітаю збірну України з перемогою. Це була неймовірно дуже важлива перемога. Слава Україні!,

– написав Шевченко.

Відзначимо, що на післяматчевій пресконференції Петраков присвятив цю перемогу українському народу.

Хід важливого поєдинку

Поєдинок проти Шотландії закінчився перемогою України з рахунком 1:3. Нулі на табло розмочив Андрій Ярмоленко, який вивів команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою. Андрій красиво перекинув голкіпера суперника після розкішної передачі Руслана Маліновського. Саме Ярмоленко став найкращим футболістом матчу за версією WhoScored.

Саме з рахунком 0:1 закінчився перший тайм.

Майже одразу по перерві Яремчук подвоїв перевагу українців. Роман ударом головою прошив сітку воріт Шотландії після верхової передачі від Олександра Караваєва.

Далі "синьо-жовті" дещо втомились та віддали ініціативу господарям, які відквитали один гол завдяки точному удару Каллума Макгрегора та грубої помилки нашого голкіпера Георгія Бущана.

Вже за доброю традицією крапку у матчі поставив Довбик. Все як на Євро-2020 у грі проти Швеції. Артем результативно замкнув пас від Олександра Зінченка та поставив крапку у поєдинку.

Тепер 5 червня підопічні Олександра Петракова зіграють у фінальній битві за чемпіонату світу-2022 проти Уельсу.

Тренерська кар'єра Шевченка у збірній Україні