Маліновський: Гордість за нашу команду

Атакувальний півзахисник отримав місце у стартовому складі збірної. З перших секунд зустрічі було видно налаштування Маліновського. Вже на 9-й хвилині Руслан отримав жовту картку.

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Український легіонер Аталанти взяв участь у першому голі, коли Руслан віддав геніальну передачу на Андрія Ярмоленка, який красиво перекинув голкіпера Шотландії, та відкрив рахунок у матчі.

Руслан провів на футбольному полі 72 хвилини, а Україна переграла господарів із рахунком 1:3. Маліновський прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у боротьбі за путівку у Катар.

Маліновський вслід за Олександром Петраковим присвятив цю звитягу усім українцям та військовим, які захищають нашу країну на передовій.

По-перше, гордість за нашу команду, сьогодні ми показали високий рівень гри, наші вболівальники, які підтримували нас та продемонстрували неймовірну атмосферу на стадіоні. Хочу сказати, що ця перемога для всіх українців, які за нас вболівали, на передовій, воїнам. Знаю, що вони дивились, хтось через телефон, онлайн-трансляцію читав,

– розповів футболіст.

"Ми побачили, який народ у Шотландії, яка у них підтримка"

Також один із лідерів збірної України відзначив підтримку фанатів суперника. Уболівальники висловили свою солідарність нашій країні, заспівавши гімн України перед поєдинком.

"Я давно такого не чув. Навіть коли ми грали у Римі проти збірної Англії, не було такої атмосфери, можливо через те, що не був повністю заповнений стадіон. Сьогодні ми побачили, який народ у Шотландії, яка у них підтримка, тут дуже люблять футбол і мені шкода, що це був матч в якому тільки одна команда проходить далі. Двоякі відчуття, нас дуже добре прийняли, люди в готелі, відносяться всі чудово, але коли виходиш на поле то потрібно забути про все та грати, а ми сьогодні перемогли і я цьому дуже радий", – відповів Маліновський.

До слова. Руслан Маліновський провів свій 46-й матч у футболці національної команди. За зіграний час забив 6 голів та зробив 7 асистів. Також у його пасиві 7 жовтих карток.

Після перемоги над шотландцями підопічні Петракова вийшли у фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Вже 5-го червня збірна України зіграє у вирішальній битві за Мундіаль проти Уельсу. Поєдинок розпочнеться о 19:00.