Три причини, чому клуб обрав Шевченка

Один із співвласників Дженоа Джош Вондер назвав три причини, чому "грифони" зупинились на кандидатурі Андрія Шевченка. По-перше, керівництву клубу подобається бачення гри українського наставника. Вондер назвав колишнього тренера збірної України розумним чоловіком із європейським досвідом.

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Друга причина – чесність Шевченка. Коли у Дженоа шукали нового наставника, то спілкувались з багатьма людьми, які лише з теплотою відгукувались про українця.

І по-третє, його повинні поважати гравці. Більше, ніж будь-кого з кандидатів. Він дуже успішний як футболіст, а команді потрібен справжній лідер. Тому він для нас найкращий варіант,
– розповів Вондер.

Можуть купити український клуб

Не виключено, що завдяки Шевченку співвласники Дженоа звернуть увагу на український чемпіонат. У клубі зацікавлені мати у своїй власності команди з усього світу: "Східна Європа – одне з місць, де сподіваємось будемо знаходити талановитих футболістів".

На думку Вондера, успішна кар'єра Шевченка у збірній України допоможе розвитку такого проєкту як Дженоа. Він не виключив можливості придбання одного з українських клубів.

Україна – країна, у якій багато футбольних талантів. Ми переконались у цьому завдяки Шевченку. Це велика частина Європи. Можливо, одного разу у нас буде і там клуб,
– заінтригував співвласник італійців.

Шевченко очолив Дженоа

  • 7 листопада Дженоа офіційно оголосила про призначення Андрія Шевченка. Наставник підписав угоду до 30 червня 2024 року.
  • Український спеціаліст вже встиг дебютувати на тренерському містку "грифонів". Щоправда, зробив це з поразки від Роми та ще й на очах рідних уболівальників Дженоа.
  • Українець запевнив, якщо команді вдасться зберегти прописку у Серії А, це буде величезне досягнення. Шевченко порівняв таку ціль з фіналом Ліги чемпіонів.
  • Сезон-2021/2022 "грифони" розпочали дуже невдало. Після 13-ти турів клуб перебуває у зоні вильоту – 18 місце, маючи у своєму активі лише 9 очок.