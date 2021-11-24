Три причини, чому клуб обрав Шевченка
Один із співвласників Дженоа Джош Вондер назвав три причини, чому "грифони" зупинились на кандидатурі Андрія Шевченка. По-перше, керівництву клубу подобається бачення гри українського наставника. Вондер назвав колишнього тренера збірної України розумним чоловіком із європейським досвідом.
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Друга причина – чесність Шевченка. Коли у Дженоа шукали нового наставника, то спілкувались з багатьма людьми, які лише з теплотою відгукувались про українця.
І по-третє, його повинні поважати гравці. Більше, ніж будь-кого з кандидатів. Він дуже успішний як футболіст, а команді потрібен справжній лідер. Тому він для нас найкращий варіант,
– розповів Вондер.
Можуть купити український клуб
Не виключено, що завдяки Шевченку співвласники Дженоа звернуть увагу на український чемпіонат. У клубі зацікавлені мати у своїй власності команди з усього світу: "Східна Європа – одне з місць, де сподіваємось будемо знаходити талановитих футболістів".
На думку Вондера, успішна кар'єра Шевченка у збірній України допоможе розвитку такого проєкту як Дженоа. Він не виключив можливості придбання одного з українських клубів.
Україна – країна, у якій багато футбольних талантів. Ми переконались у цьому завдяки Шевченку. Це велика частина Європи. Можливо, одного разу у нас буде і там клуб,
– заінтригував співвласник італійців.
Шевченко очолив Дженоа
- 7 листопада Дженоа офіційно оголосила про призначення Андрія Шевченка. Наставник підписав угоду до 30 червня 2024 року.
- Український спеціаліст вже встиг дебютувати на тренерському містку "грифонів". Щоправда, зробив це з поразки від Роми та ще й на очах рідних уболівальників Дженоа.
- Українець запевнив, якщо команді вдасться зберегти прописку у Серії А, це буде величезне досягнення. Шевченко порівняв таку ціль з фіналом Ліги чемпіонів.
- Сезон-2021/2022 "грифони" розпочали дуже невдало. Після 13-ти турів клуб перебуває у зоні вильоту – 18 місце, маючи у своєму активі лише 9 очок.