Три причини, чому клуб обрав Шевченка

Один із співвласників Дженоа Джош Вондер назвав три причини, чому "грифони" зупинились на кандидатурі Андрія Шевченка. По-перше, керівництву клубу подобається бачення гри українського наставника. Вондер назвав колишнього тренера збірної України розумним чоловіком із європейським досвідом.

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Друга причина – чесність Шевченка. Коли у Дженоа шукали нового наставника, то спілкувались з багатьма людьми, які лише з теплотою відгукувались про українця.

І по-третє, його повинні поважати гравці. Більше, ніж будь-кого з кандидатів. Він дуже успішний як футболіст, а команді потрібен справжній лідер. Тому він для нас найкращий варіант,

– розповів Вондер.

Можуть купити український клуб

Не виключено, що завдяки Шевченку співвласники Дженоа звернуть увагу на український чемпіонат. У клубі зацікавлені мати у своїй власності команди з усього світу: "Східна Європа – одне з місць, де сподіваємось будемо знаходити талановитих футболістів".

На думку Вондера, успішна кар'єра Шевченка у збірній України допоможе розвитку такого проєкту як Дженоа. Він не виключив можливості придбання одного з українських клубів.

Україна – країна, у якій багато футбольних талантів. Ми переконались у цьому завдяки Шевченку. Це велика частина Європи. Можливо, одного разу у нас буде і там клуб,

– заінтригував співвласник італійців.

Шевченко очолив Дженоа