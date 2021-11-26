Усі впевнені у Шевченку

Андрій Шевченко прийняв команду у складній ситуації. Дженоа дуже погано розпочала новий сезон та після 13 турів перебуває у зоні вильоту.

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Новий тренерський штаб на чолі з Шевченко прийшов рятувати "грифонів" від вильоту з Серії А. В Італії впевнені, що команді вдасться зберегти прописку під керівництвом українського наставника. Про це розповів скаут Серії А Алекс Великих.

Спеціаліст анонсував великі фінансові витрати у Дженоа на трансферному ринку. Колишній тренер збірної України зможе придбати футболістів під свою схему гри.