У будь-якому випадку, над проєктом Шевченка у Дженоа працює багато хто і вірю, що цей проєкт українського тренера в топ-чемпіонаті буде успішним, ми лише на початку шляху сходження легенди Шевченка-тренера не меншої величини, ніж Шевченка-гравця,
– додав Великих.
Шевченко приїхав рятувати Дженоа
- 7 листопада Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа. Український тренер підписав угоду до кінця червня 2024 року.
- Складний період чекає на українця. Дженоа йде 18-ю серед 20 клубів у таблиці Серії А. В активі команди лише 9 очок.
- Наставник вже дебютував на тренерському містку "грифонів". Однак зробив це з домашньої поразки від Роми (0:2).
- Українець заявив, якщо команді вдасться зберегти прописку у Серії А, це буде величезне досягнення. Шевченко порівняв таку ціль з фіналом Ліги чемпіонів.
- Наступний матч Дженоа зіграє на виїзді проти Удінезе (28 листопада).