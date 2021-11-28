Удінезе – Дженоа 0:0

Команда Андрія Шевченка активніше розпочала поєдинок. Підопічним українця потрібно було перемагати, адже попереду на "грифонів" чекає непростий графік турів у Серії А.

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М'яч після удару Баделя пролетів повз ворота Удінезе. Вже на старті матчу господарі зробили вимушену заміну, гру не зміг продовжити Перейра.

Дженоа добре контролювала м'яч, але до жодного справді небезпечного моменту справа так і не дійшла. З пострілом Бекана легко впорався голкіпер гостей.

На перерву команди пішли за нулів на табло.

Не такий результат хотів побачити Шевченко

Долофеу з лінії штрафного завдав удару, але його постріл був заблокований. Удінезе вирівняв гру та покращив свою статистику у матчі.

Удогі підхопив передачу у штрафному, але його удару забрало влучності.

Після екватора тайму Сірігу в ефектному стрибку парирував удару Воласа, який вдало зіграв на добиванні. Команди атакували, але завершального результативного удару завдати так ніхто не зміг.

Наприкінці поєдинку чудовий момент мав Бето. Його добивання заблокував гравець Удінезе. Відповідь господарів була швидкою, але захист гостей зіграв надійно.

Удінезе та Дженоа зіграли у нульову нічию. "Грифони" здобула своє перше очко під керівництвом Андрія Шевченка. Але не такий підсумковий результат хотіли побачити гості з Генуї.