У четвер, 11 листопада, команда провела два тренувальні заняття.
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"Подвійний тренувальний день, "грифони" в роботі!" – повідомляє пресслужба італійського клубу в інстаграмі.
Емоційний Шевченко на тренуванні Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial
Андрій Шевченко на тренуванні Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial
Андрій Шевченко тренує Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial
Шевченко очолив Дженоа: що відомо
- 45-річний український тренер 7 листопада офіційно очолив Дженоа. Шевченко вперше в кар'єрі очолив клуб. До того тренер 5 років працював на чолі збірної України.
- Шевченко став тільки другим українським фахівцем, який очолив команду з топ-5 найсильніших ліг Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький Вердер.